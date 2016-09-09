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Хелен Келлер: сильная духом

9 сентября 2016, 17:46 [«АН-онлайн», Юлия СОРОКИНА ]

Хелен Келлер: сильная духом

«Истинное милосердие – это желание приносить пользу другим людям, не думая о вознаграждении», – сказала однажды Хелен Келлер, женщина, которая стала знаменита во всем мире благодаря своей неординарной биографии.

Марк Твен, писатель, близкий друг Келлер, вдохновленный ее самоотдачей и целеустремленностью, однажды сказал: «В XIX веке было два по-настоящему великих человека – Наполеон и Хелен Келлер». Эти слова в своё время прозвучали довольно громко и смело. Так почему же женщина, чье имя не найдешь в учебниках истории, была поставлена Марком Твеном в один ряд с Наполеоном Бонапартом, человеком, вершившим всемирную историю?

Хелен Адамс Келлер родилась 27 июня 1880 года в США. Девочка появилась на свет совершенно здоровой. Более того, она была не по годам развита. К первому дню рождения уже начала ходить. У неё было превосходное зрение: она с легкостью находила булавки, упавшие на пол. По словам Кейт Келлер, её дочь в возрасте шести месяцев была способна произнести несколько слов.

Однако вскоре всё неожиданно переменилось. В 19 месяцев Хелен перенесла тяжелое заболевание (предположительно это была скарлатина, краснуха или менингит), в результате чего потеряла слух и зрение. В те годы (конец XIX века) медицина была бессильна – работа с такими детьми только начала проводиться.

Процесс адаптации к окружающему миру у нее проходил трудно. Сначала девочка научилась показывать свои желания «на пальцах», но как только появилась необходимость выражать чувства, Хелен начала проявлять буйный нрав: она часто впадала в истерики, била няню и ломала всё вокруг. Богатый внутренний мир ребенка не поддавался выражению с помощью языка, а окружающая действительность в большей степени оставалась неизведанной. Хелен быстро поняла, что отличается от других людей. Она пыталась повторить движения их губ, но ни одна её попытка успехом не увенчалась. Это стало настоящей трагедией для девочки.

Родители Хелен потеряли надежду и все больше сомневались в том, что их дочь сможет жить так, как её сверстники. Они подумывали отдать девочку в приют для инвалидов, чтобы их ребенок рос среди тех, кто на нее похож, и не чувствовал себя одиноким и покинутым.

Но когда Келлер исполнилось шесть лет, надежда появилась вновь. Родители привезли ее в Балтимор к Джулиану Джону Хисольму, профессору офтальмологии и отоларингологии в Университете штата Мэриленд. Он занимался сложнейшими глазными болезнями и отклонениями и, как верили родители девочки, мог помочь их дочери вернуть зрение. Но, к сожалению, Хисольм оказался бессилен. Врач порекомендовал семье обратиться к Александру Грейаму Беллу, американскому ученому, изобретателю и основоположнику телефонии и телекоммуникаций в Америке. Белл не был врачом, но поскольку его жена была глухой, ученый основал специализированные школы для людей с физическими отклонениями и нанял учителей, которые проводили с ними работу.

Благодаря Беллу больную девочку удалось определить в школу Перкинса для слепых, где она встретила Энн Салливан, молодую специалистку, которая смогла найти к Хелен подход, так как сама обладала слабым зрением и окончила ту же школу. Эта встреча полностью изменила жизнь Келлер. В своей автобиографии она писала: «Я преисполняюсь изумления, когда думаю о безмерном контрасте между двумя жизнями, соединёнными этим днём». Салливан была не просто наставницей Келлер, она была для неё самым близким другом и оставалась им до самой смерти.

Для занятий с подопечной Салливан попросила выделить им отдельное помещение. Келлеры отдали для этой цели небольшую пристройку при доме. Наставница учила слепоглухую девочку с помощью языка жестов по ладони. И вскоре это дало положительный результат. Хелен потребовалось много времени, чтобы разобраться в некоторых нюансах жестового языка.

После того как девочка усвоила азы, она стала стремительно продвигаться в обучении. Примерно через месяц Келлер поняла различие между существительными и глаголами, а спустя ещё 19 дней начала образовывать предложения. Среди первых её фраз была «baby eat no» (дословно «ребёнок есть нет»). Спустя ещё три месяца Келлер сумела самостоятельно написать своему другу письмо с помощью шрифта Брайля. После этого Хелен научилась писать карандашом, чтобы объясняться с людьми, не знакомыми с «Брайлем». Тогда же девочка открыла для себя вопросительные слова «почему» и «зачем» и глагол-связку to be.

Это был невиданный успех. Доктор Ананьос, директор школы Перкинса, поразился тем, как Келлер выросла в своем развитии и написал несколько научных заметок о ней. Имя девочки с удивительной судьбой впервые появилось на страницах печатных изданий. И это было только начало.

В мае 1888 года Хелен вместе с наставницей посетила школу Перкинса для слепых, где впервые встретилась с такими же, как она сама. После знакомства со школой девочка в течение нескольких лет посещала занятия здесь. Следующие несколько лет Келлер не ходила в учебные заведения, занимаясь с Салливан и приглашёнными преподавателями. Семья Келлеров могла позволить себе нанимать репетиторов для дочери. В 1894 году Хелен была принята в школу Райта-Хьюмасона для глухих, где училась до 1896 года. А затем поступила в школу для девушек при Гарвардском университете.

В 1900 году Келлер получила право поступить в высшее учебное заведение, где начали формироваться её леворадикальные воззрения. Именно здесь она впервые задумалась о правах рабочего класса, когда прочла статью, где условия труда на заводах и фабриках трактовались как главная причина появления слепоты у трудящихся. С этого для Хелен началась вера в социалистические идеалы. Она окончила колледж с отличием в 1904 году и стала первым слепоглухим человеком, получившим степень бакалавра.

Хелен Келлер большую часть своей жизни посвятила политике. Она состояла в рядах социалистической партии, помогла основать Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) и «попала на крючок» ФБР из-за своих крайне левых взглядов. Более того, Келлер писала политические очерки, восхищалась В.И. Лениным и поддерживала революцию в России. Будучи феминисткой, она выступала за женское избирательное право и поддерживала идеи суфражистки Эммелин Панкхёрст, яростно выступавшей против дискриминации женщин в экономической и политической жизни.

Во время Первой мировой войны Хелен Келлер выступила как противница военных действий, считая, что войну затеяли империалисты и США не следовало вмешиваться в конфликт.

Келлер ратовала за образование слепых и глухих людей с ограниченными возможностями. После 1924 года Хелен почти полностью отошла от политики, сосредоточившись на работе со слепыми. Этому способствовало её вступление в Американский Фонд слепых. Здесь Келлер стала выполнять обязанности правозащитницы людей, потерявших зрение. Главной целью её деятельности было обеспечение всех слепых работой.

В 1952 году во время своего визита на Ближний Восток Хелен читала лекции в медицинских школах, посещала образовательные учреждения для инвалидов, а также встречалась с организациями, которые помогали слепым. Будучи физически недееспособной, она морально переборола свой недуг и не смогла остаться в стороне, желая вынести проблему инвалидности на всемирное обозрение. Хелен поддерживала фонды обучения и социализации инвалидов, за что в 1964 году была награждена Президентской медалью свободы. Её волонтёрская деятельность превзошла все масштабы и вышла на новый уровень.

Хелен Келлер умерла 1 июня 1968 года в Истоне, штат Коннектикут, незадолго до своего 88-летия. Она была похоронена в Вашингтонском кафедральном соборе. Личность Хелен всегда вызывала восторг, удивление и даже недоверие, но от этого она не стала менее парадоксальной. Не поддающийся рациональному осмыслению случай Келлер зачастую определяется скептиками как миф, однако большая часть этого «мифа» – история о торжестве духа над телом, история о мужестве, где нет места душевной трусости, история Иова, спроецированная на реальность XIX – XX вв.

Несмотря ни на что, Хелен не сдалась, а принялась отважно бороться за своё место под солнцем, доказав обществу, что инвалиды должны иметь равные права со здоровыми людьми. Пожалуй, впервые в истории к таким людям, как Хелен Келлер, власти и добровольческие организации отнеслись с повышенным вниманием. Так пример Хелен доказал миру, что люди, страдающие глухотой и слепотой, поддаются социализации и способны обучаться. Это был настоящий прорыв.

Сейчас Хелен Келлер по-прежнему считается национальной героиней. В Капитолии США в честь неё установлен памятник, а дом, в котором прошло детство Хелен, занесен в национальный реестр исторических мест США. Каждый год там проводится фестиваль памяти Хелен Келлер и показывается спектакль «Сотворившая чудо» о непростой жизни той, что была рождена не похожей на других. И «сотворившая чудо» вовсе не гипербола, не говоря уже о том, что сама Хелен Келлер была чудом.

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