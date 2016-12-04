Детские инклюзивные лагеря – нововведение для многих шокирующее

Incamp.ru – крупнейший интернет-каталог детских лагерей в России и за рубежом с бесплатным сервисом бронирования путевок. С недавнего времени здесь можно найти путевки в уникальные инклюзивные лагеря, где дети с ограниченными возможностями отдыхают на равных со всеми остальными ребятами.

Генеральный директор портала Елена Рыженкова рассказала «Аргументам недели» о том, есть ли у этих лагерей будущее, как реагируют на такие смены родители и как взаимодействуют друг с другом дети.

– Елена, действительно ли детский отдых в лагерях больше не популярен?

– Я категорически с этим не согласна. Более того, как человек, который задействован в данной отрасли уже более четырех лет, хочу сказать, что за это время отношение к детским лагерям кардинально изменилось – в лучшую сторону. Это подтверждает и аналитика, которую наш ресурс регулярно собирает. Так, в 2016 году количество броней на нашем сайте увеличилось вдвое по сравнению с 2015-м. А количество уникальных посетителей достигло отметки в 1,36 млн. человек. Лагеря становятся модными!

– Но тем не менее, многие родители не отправляют своих детей в лагеря, так как считают, что это роскошь, доступная лишь состоятельным семьям.

– Да, это широко распространенный стереотип, но, благо, ситуация изменяется. Детские лагеря в нашей стране доступны абсолютно всем категориям граждан. Для малообеспеченных семей предусмотрены путевки, финансируемые из госбюджета. И даже нельготные категории граждан в некоторых городах России могут получить дотацию в виде 30-50% от стоимости путевки. В Санкт-Петербурге, например, этим занимается ЦОО «Молодежный».

– Что касается инклюзивных лагерей… Много ли их в России?

– Эта тема активно была поднята в прошлом году. Ряд наших лагерей-партнеров провели инклюзивные смены, где ребята с особенностями развития могли отдыхать вместе со здоровыми детьми. Это работа сложная, так как нужна специальная площадка, обученный персонал и подготовленные родители здоровых детей, хорошо осознающие специфику такого контакта. Так что подобные проекты единичны – мы их собственными силами изыскиваем, как жемчужины! В нашем каталоге представлено 4 таких лагеря. В целях их популяризации мы, например, приняли участие в фестивале «Галчонок» в Москве, где совместно с лагерем «Подсолнух» делали площадку, посвященную инклюзивному отдыху.

– Инклюзивный отдых подразумевает совместное пребывание в лагере детей с ОВЗ и здоровых ребят. Как строятся их взаимоотношения?

– В нашем обществе тема детей с ограниченными возможностями достаточно острая. И только последние несколько лет к ней привлекают внимание, это постепенно входит в нашу культуру. Детские инклюзивные лагеря – нововведение, для многих шокирующее, не все к нему готовы. Так что это скрупулезная работа всех: педагогов, родителей, которые должны принять сознательное решение отправить туда ребенка. Это сегмент абсолютно не массовый. А сами дети, конечно, довольны, ведь они относятся к этому совсем не так, как взрослые, без предубеждений. При наличии грамотного педагогического состава получаются совершенно потрясающие программы отдыха, когда у здоровых деток расширяется мировоззрение, раздвигаются рамки, а дети с ОВЗ обретают потрясающий опыт интеграции в общество.

























– Как именно пребывание в инклюзивном лагере может помочь детям с особенностями развития?

– Я могу сказать, что случаются абсолютно волшебные истории, ведь дети выходят за рамки привычного ограниченного пространства. Лагеря помогают им научиться взаимодействовать друг с другом. И, конечно, учат самым необходимым базовым вещам: самостоятельно, без помощи мамы и папы, себя обслуживать, есть, одеваться. А родители впервые за долгое время получают возможность сами отдохнуть и немного абстрагироваться. Мы второй год сотрудничаем с детским лагерем «Подсолнух», в котором есть уникальные программы, специально разработанные для детей с ОВЗ. Например, там используется звуковая аппаратура Sound Beam, которая позволяет развивать произвольность движений, учит контролировать их силу, планировать действие самостоятельно. Дети не только слушают музыку, но также учатся создавать ее, петь, танцевать, играть на музыкальных инструментах. Это способствует улучшению эмоционального фона.

– А какова стоимость таких лагерей?

– Семьи, которых государство не субсидирует, отправляют детей за свой счет. На государственном уровне нет закрепленного понятия «инклюзивный лагерь», поэтому субсидированную путевку туда получить пока что невозможно. Это частная инициатива. Путевки достаточно дорогостоящие – от 30 тысяч рублей на 2 недели. Пока что подобные проекты никто не спонсирует.

– Планируется ли дальнейшее развитие инклюзивного направления на вашем портале?

– Разумеется. Таким проектам нужна огласка, социальная реклама, инвесторы и спонсоры. Ведь очень сложно сделать даже обычный детский лагерь, а уж тем более инклюзивный, с дорогостоящим оборудованием, специальными площадками, педагогами. Такое начинание выливается в огромные деньги, но оно того стоит! И общественность должна срочно об этом узнать!