ЦОДД призвал столичных водителей снизить скорость

Центр организации дорожного движения напомнил водителям о начале школьных каникул и попросил снизить скорость передвижения на улицах города. Об этом сегодня сообщили в Twitter ведомства.

"На дорогах будет много детей: и на переходах, и тех, кто выбежит за мячиком или просто так. Снижайте скорость, чтобы не допустить трагедии", - говорится в данной рекомендации сотрудников ЦОДД.

Кроме того, советы ведомства коснулись и родителей школьников: им рекомендовали напомнить детям и подросткам, что игры рядом с дорогой, по которой движутся автомобили, категорически запрещены.