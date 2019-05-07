В ЦОДД рассказали о самых популярных маршрутах такси в Москве

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) со ссылкой на данные городской интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Москвы рассказали, куда чаще всего в российской столице ездят на такси.

"В лидерах аэропорт Внуково. Много поездок начинается и заканчивается на Комсомольской площади, на улице Тверская и в "Москва-Сити", - говорится в сообщении Центра во вторник, 7 мая.

Не менее популярны у горожан и гостей города оказались точки на Ленинградском и Казанском вокзалах, Земляном валу, Международном шоссе, 1-й Тверской-Ямской улице и Охотном ряду.