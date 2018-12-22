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ГИБДД опровергла переэкзаменовку автолюбителей при замене прав
22 декабря 2018, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]
ГИБДД России не видит никаких оснований для введения экзаменов для водителей, которым предстоит замена водительского удостоверения. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на ГИБДД.
Ранее представители автошкол предложили проводить переэкзаменовку водителей при замене прав из-за того, что в последнее время было внесено множество поправок в правила дорожного движения.
"В настоящее время нет никаких правовых оснований для проведения такой процедуры, и, соответственно, изменений в законодательство не планируется", - значится в сообщении ведомства.
При этом в ГИБДД особо подчеркнули, что проведение переэкзаменовки при замене удостоверения возможно, однако не в принудительном, а в добровольном порядке и - на безвозмездной основе.
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