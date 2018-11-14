Автовладельцам в России выдадут новые СТС
14 ноября 2018, 19:33 [ «Аргументы Недели» ]
ГИБДД вводит в России свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) нового образца. Об этом в среду, 14 ноября, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на проект приказа МВД.
Так, поменяется внешний вид свидетельства о регистрации. Данные о VIN-номере, мощности, цвете кузова отныне будут указаны на оборотной стороне данного документа.
Кроме того, один из основных документов автомобилистов уменьшат до размеров водительского удостоверения, а также теперь в него можно будет вносить особые отметки.
По информации издания, такое решение российская Госавтоинспекция приняла после изучения международной практики использования водительских документов.
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