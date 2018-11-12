В Дубае полицейские будут летать на российских мотоциклах

В Объединенные Арабские Эмираты прибыл первый пилотируемый дрон в форме мотоцикла, получивший название ховербайк. Полицейские Дубая приступили к испытаниям аэробайка и обучению управлением.

Летающие мотоциклы S3 2019 Hoverbike разработаны российской компанией. Модель, доставленная в ОАЭ - это электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки.

Мотоцикл сделан из углеродного волокна для облегчения конструкции. Четыре электрических роторных двигателя располагаются по краям байка. Максимальная скорость - до 100 километров в час.

В случае, если испытания и тесты пройдут успешно, в штате местных правоохранительных органов появятся порядка 40 летающих экипажей, и со временем эта цифра будет расти, сообщает CNN.



