В Дубае полицейские будут летать на российских мотоциклах
12 ноября 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
В Объединенные Арабские Эмираты прибыл первый пилотируемый дрон в форме мотоцикла, получивший название ховербайк. Полицейские Дубая приступили к испытаниям аэробайка и обучению управлением.
Летающие мотоциклы S3 2019 Hoverbike разработаны российской компанией. Модель, доставленная в ОАЭ - это электрический летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки.
Мотоцикл сделан из углеродного волокна для облегчения конструкции. Четыре электрических роторных двигателя располагаются по краям байка. Максимальная скорость - до 100 километров в час.
В случае, если испытания и тесты пройдут успешно, в штате местных правоохранительных органов появятся порядка 40 летающих экипажей, и со временем эта цифра будет расти, сообщает CNN.
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