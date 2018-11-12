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ГИБДД предлагает штрафовать за опасное вождение на дорогах
12 ноября 2018, 12:17 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуму внесен пакет законопроектов, касающихся безопасности дорожного движения. В частности, ГИБДД разработала документ, устанавливающий штраф за опасное вождение на дорогах в размере 5000 рублей.
«Разработан законопроект, который вносит изменения в КоАП РФ в части установления административной ответственности за опасное вождение. Сам запрет на опасное вождение был введен еще в 2016 году. Предполагаемая административная ответственность – штраф в размере 5000 рублей», - рассказал руководитель Госавтоинспекции Михаил Черников.
Еще два законопроекта разработал Минтранс. Один из документов ужесточает административную ответственность за нарушение правил движения через железнодорожные пути. Штраф за это нарушение предлагается повысить до 5000 рублей.
Второй разработанный транспортным ведомством документ устанавливает ответственность перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей, сообщает ТАСС.
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