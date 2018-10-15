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Счетная палата прогнозирует резкий рост розничных цен на бензин
15 октября 2018, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]
Счетная палата прогнозирует новый резкий скачок розничных цен на бензин в связи с запланированным на следующий год повышением акцизов на топливо. Это может потребовать дополнительных мер.
«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных сдерживающих и компенсационных мер», - сообщается в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годов.
С 1 января 2019 года акцизы на топливо повысятся в полтора раза. На бензин ставки вырастут с 8,213 тыс руб до 12,374 тыс руб за тонну. На дизельное топливо – с 5,665 тыс руб до 8,541 тыс руб за тонну. По данным на начало октября, средние цены на бензин в России составляют 43, 28 рубля за литр, сообщает ТАСС.
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