Счетная палата прогнозирует резкий рост розничных цен на бензин

Счетная палата прогнозирует новый резкий скачок розничных цен на бензин в связи с запланированным на следующий год повышением акцизов на топливо. Это может потребовать дополнительных мер.

«Увеличение акциза в 1,5 раза с 1 января 2019 года может вновь привести к резкому росту цен на бензин и потребовать принятия дополнительных сдерживающих и компенсационных мер», - сообщается в заключении Счетной палаты на проект бюджета 2019-2021 годов.

С 1 января 2019 года акцизы на топливо повысятся в полтора раза. На бензин ставки вырастут с 8,213 тыс руб до 12,374 тыс руб за тонну. На дизельное топливо – с 5,665 тыс руб до 8,541 тыс руб за тонну. По данным на начало октября, средние цены на бензин в России составляют 43, 28 рубля за литр, сообщает ТАСС.