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Эксперт прокомментировал введение новых правил регистрации автомобилей
27 сентября 2018, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]
Руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль высказал свое мнение относительно введения МВД России новых правил регистрации транспортных средств.
Комментариями эксперт поделился с RT. По его словам, он поддерживает ввод новых правил, так как они сильно упростят процедуру для российских автовладельцев.
Крохмаль считает, что особенно удачным решением стал ввод электронного паспорта автомобиля, или ПТС. Благодаря ему отпадает необходимость возить с собой кипу бумаг.
Также важной эксперт счел меры по замене двигателя: «Если он аналогичен старому и юридически чист, естественно, не надо ничего доказывать», - пояснил Крохмаль.
Особый комфорт автолюбителям, по его мнению, обеспечит увеличение срока хранения знаков при продаже или снятии с учета ТС. Напомним, он увеличен со 180 до 360 дней.
«Снимается большая коррупционная составляющая и нервозность, экономятся время и деньги. Это начало, надо идти дальше», - заключил эксперт, цитирует RT.
Напомним, ранее АН сообщали, что МВД РФ ввело новые правила госрегистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Приказ был опубликован на сайте правовой информации.
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