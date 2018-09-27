В России введены новые правила регистрации автомобилей

МВД России ввело новые правила государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним. Приказ за подписью главы МВД РФ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. МВД разработало новые правила регистрации автомобилей

По новым правилам, разрешается ставить на учет в Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) автомобили с электронными паспортами транспортных средств (ПТС), использование которых для новых машин будет обязательным с 1 ноября 2019 года. Выданные ранее бумажные ПТС бессрочно сохранят действие, владелец транспортного средства сможет заменить их на электронные по собственному желанию.

По новым правилам, упрощается процедура согласования замены автомобильного двигателя. При замене двигателя на идентичный и юридически чистый мотор водителям не придется ехать в ГИБДД для регистрации. Инспекторы ДПС не будут сверять на дорогах номер движка, так как он указывается только в паспорте транспортного средства, который водитель возить с собой не обязан.

В случае наличия нескольких собственников автомобиля при постановке на учет на одного из них они смогут заполнить письменное заявление в ГИБДД лично, либо выдать будущему водителю нотариально заверенное согласие.

Новый приказ разрешает ставить автомобиль на учет не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности.