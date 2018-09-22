Фото: в Красноярске показали восстановленный Cadillac Мэрилин Монро‍

В Красноярск на выставку «МоторЭкспоШоу» привезли автомобиль легенды американской киноиндустрии Мэрилин Монро. Вниманию посетителей представили роскошный восстановленный Cadillac 1995 года.

Владелец раритета Александр Савенков рассказал Новостям ТВК, что нашел его в плачевном состоянии. Однако, узнав, кому он принадлежал ранее, ни секунды не раздумывая приобрел его.

Сумма, в которую обошлось новому владельцу столь знаменитое транспортное средство и его ремонт, не разглашается. Но комплектующие для Cadillac Мэрилин Монро пришлось искать по всему миру.

Посмотреть на автомобиль Мэрилин Монро и любимую модель Элвиса Пресли Cadillac Series 75 Fleetwood можно будет до конца выставки в МВДЦ «Сибирь» - 23 сентября.























