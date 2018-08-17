Продать подороже: шесть хитростей перекупщиков

Не секрет, что автомобиль с пробегом перекупщику всегда хочется продать подороже. На авторынке существует ряд известных уловок, которыми часто пользуются недобросовестные продавцы.

Продавец авто на вторичном рынке пытается любыми средствами придать товару презентабельный вид и скрыть его недостатки, пишет издание Свободная Пресса. Вот некоторые из таких хитростей.

Самый известный прием - это скрученный пробег. Как бы вас ни заверяли, что машина всю свою жизнь простояла в гараже, в случае с этой нехитрой махинацией все погрешности автомобиля с естественной долгосрочной амортизацией вылезут наружу при первой же мойке авто.

Причем, как отмечает издание, зачастую заявленная цифра пробега существует лишь на бумаге - в объявлении. Поскольку физически скрутить пробег автомобилю перекупщик поленился. Это вторая уловка - обман.

Следующий подводный камень - количество владельцев. В объявлении указывают, что был один или два, а по факту их число может перевалить и за десяток.

Важная деталь, на которую стоит обратить внимание при покупке авто - это пластмассовые детали тюнинга. Различные пластиковые накладки, как правило, призваны скрыть коррозию и другие дефекты кузова.

Внутренне убранство салона также требует тщательного изучения. Зачастую свежий вид придается за счет оплетки на руль и новых чехлов, одетых на потертые сиденья.

И, наконец, общий товарный вид "ласточки". Химчистка салона, полировка кузова - чуть ли не основополагающий залог удачного сбыта немолодого уже авто по цене свежего автокара.