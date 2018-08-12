Самые ожидаемые премьеры ММАС-2018: ТОП-5

Одно из самых важных событий российского автомобильного рынка текущего года состоится уже 29 августа. Речь идет об открытии Международного Московского автомобильного салона-2018.

По мнению экспертов портала CarsWeek.ru, на первом месте ТОП-5 по ожидаемости располагается кроссовер от компании Renault, который до сего момента был анонсирован только на некоторых тизерах. Модель держится в секрете, и даже название авто пока не раскрывается.

На втором месте по праву занимает свою позицию седан от Aurus. По имеющейся на сегодняшний день информации, старт продаж данного автомобиля планируется на 2019 год. Сообщается, что средняя цена железного коня составит 6-7 миллионов рублей.

Третье место рейтинга отводится сразу нескольким новинкам от отечественного АвтоВАЗа, однако никаких данных о том, что за модели российского автоконцерна будут представлены на ММАС-2018, также пока нет.

Замыкают ТОП-5 рейтинга кроссовер от компании Aston Martin, участие новой модели которого в международном автосалоне пока не подтверждается, а также линейка внедорожников от Volkswagen.