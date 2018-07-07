Стритрейсершу Мару Багдасарян снова задержали за вождение без прав

Инспекторы ГИБДД Москвы сегодня ночью снова задержали за вождение без прав скандально известную стритрейсершу Мару Багдасарян. Ее «Мерседес» эвакуирован на специализированную стоянку.

Во втором часу ночи столичные полицейские остановили на 3-й Магистральной улице «Мерседес», за рулем которого была девушка. Она не смогла предъявить стражам порядка свое водительское удостоверение. При проверке выяснилось, что за рулем автомобиля находилась Мара Багдасарян, которая вообще не имеет права на управление автомобилем.

На скандально известную стритрейсершу был составлен протокол об административном правонарушении. Ее «Мерседес» эвакуирован на специализированную стоянку, сообщила пресс-служба МВД Москвы.

Мара Багдасарян скандальным образом прославилась после истории «лихачей на Гелендвагене». Ее неоднократно задерживали сотрудники ГИБДД за нарушения правил дорожного движения. В марте 2017 года она была лишена водительских прав бессрочно, поскольку после ДТП медики диагностировали у нее эпилепсию, сообщает РИА Новости.