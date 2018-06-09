В Госдуму внесли проект о сроках для заключения договора ОСАГО

В Госдуму внесен законопроект, обязывающий страховые компании заключить договор ОСАГО или отказаться от его заключения в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявления.

Инициаторы этого законопроекта обратили внимание, что действующим законодательством не закреплена прямая обязанность страховых компаний заключить договор ОСАГО в день обращения клиента. В результате страховщики применяют установленный общий срок для заключения публичного договора, который составляет тридцать дней.

«Такой подход, во-первых, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия – проверку документов, осмотр транспортного средства, пополнение бланков полисов. Во-вторых, он гарантирует своевременное заключение договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек», - пояснили авторы законопроекта.

Существующий регламент Российского союза страховщиков определяет обязанность договориться о месте осмотра, а не о времени, напоминает РИА Новости.