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В Госдуму внесли проект о сроках для заключения договора ОСАГО
9 июня 2018, 22:18 [ «Аргументы Недели» ]
В Госдуму внесен законопроект, обязывающий страховые компании заключить договор ОСАГО или отказаться от его заключения в срок не позднее пяти рабочих дней с момента получения заявления.
Инициаторы этого законопроекта обратили внимание, что действующим законодательством не закреплена прямая обязанность страховых компаний заключить договор ОСАГО в день обращения клиента. В результате страховщики применяют установленный общий срок для заключения публичного договора, который составляет тридцать дней.
«Такой подход, во-первых, позволит страховщику в разумный срок выполнить все необходимые действия – проверку документов, осмотр транспортного средства, пополнение бланков полисов. Во-вторых, он гарантирует своевременное заключение договора ОСАГО без необоснованных отказов и задержек», - пояснили авторы законопроекта.
Существующий регламент Российского союза страховщиков определяет обязанность договориться о месте осмотра, а не о времени, напоминает РИА Новости.
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