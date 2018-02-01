Эксперт назвал лучшее средство против угона авто

Автоэксперт дал российским водителям несколько простых советов, которые позволят им уберечь свое транспортное средство от угона. Главным средством против кражи машины является страховой полис КАСКО.

Также необходимо комбинировать механические и электронные противоугонные системы. Нужно ставить блокираторы на руль, педали и на КПП. Ключ к успеху и за "плечами" электронной сигнализации, особенно если машина находится не в своем, а в арендованном гараже. При этом дан совет ставить сигнализацию не в специализированном центре, а "в гараже у дяди Васи", поскольку подобные умельцы выполняют работу "по своей технологии". Такие рекомендации дал Юрий Гейко, автомобильный эксперт, в эфире радиостанции "Комсомольская правда".

В 2017 году самым угоняемым автомобилем стала LADA, вторым – Toyota, а третьим – Hyundai.