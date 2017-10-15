Названы самые разочаровывающие своих владельцев иномарки

Эксперты провели опрос среди автовладельцев, чтобы выяснить, какие машины больше разочаровывают после покупки. Речь идет исключительно о машинах, которые реализуют на американском рынке.

Возглавляет рейтинг Acura ILX, всего 40% владельцев которого довольны этим автомобилем. Респонденты рассказали, что они столкнулись с проблемами с ускорением, качеством лакокрасочного покрытия и шумоизоляцией в салоне.

Далее следуют Jeep Compass, Dodge Dart и Infiniti Q50.

Японский автомобиль Nissan Sentra ранее включили в список самых востребованных автомобилей на американском рынке, но лишь 49% владельцев этой машины остались довольны покупкой, сообщает "Экономика сегодня".

Владельцы Nissan Frontier заявили о плохой звукоизоляции и некачественной обработке подложек.

Опрос проводили журналисты издания Autos Cheat Sheet.

Ранее эксперты назвали регионы с самыми экологически "грязными" автомобилями.