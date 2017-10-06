В России только 40% машин соответствуют экологическому стандарту Евро-4 и выше. По данным "Автостата", таких авто насчитывается около 17 млн. При этом в разбивке по регионам данный показатель заметно отличается.

Больше всего автомобилей экологического класса "Евро 4" зарегистрировано в Москве и Санкт-Петербурге. В этих городах более 60% автопарка — с условно "чистым выхлопом". Всего же в нашей стране насчитывается 23 региона, в которых доля таких машин оказывается выше общероссийского уровня.

В ДФО и СФО насчитывается только 15-20% "чистых" автомобилей. Так, в Магаданской области – 15,3%, в Забайкальском крае – 15,7%, а в Еврейской автономной области – 16,1%. Это связано с высоким средним возрастом автопарка в этих регионах.