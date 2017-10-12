«АвтоВАЗ» отзывает почти 20 тысяч автомобилей Lada Xray в России

«АвтоВАЗ» сообщает о том, что уже в ближайшее время на территории РФ стартует масштабная отзывная кампания, которая затронет 19 668 автомобилей модели LADA XRay. Сообщение появилось на официальном портале Росстандарта.

Отмечается, что на решение отозвать в России данные модели отечественного автомобиля повлияли технические проблемы, а именно возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Имеются в виду машины, которые были реализованы с февраля прошлого года.

На указанных автомобилях на кромку аккумуляторной площадки будет наклеен защитный уплотнитель. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.