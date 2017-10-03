В России могут вырасти в цене дорогие автомобили

В следующем году в России могут быть повышены утилизационный сбор (+15%) и ставки акцизов на легковые машины с агрегатом тягой более 150 лошадиных сил. В Госдуме уже рассматривается соответствующий проект.

По словам советника главы партии «Справедливая Россия» Дмитрия Ушакова, подорожание машин окажется неизбежным, поскольку прибыль от акцизов и утилизации уже заложена в доходную часть документа, а он вероятнее всего, найдет поддержку большинства парламентариев.

На сегодня ставка на машины с моторами 150 л. с. и выше составляет 420 рублей за одну «лошадку». Если законопроект будет принят, то данная сумма возрастет до 437 рублей. Также могут появиться новые категории: например, за авто с отдачей от 200 до 300 л. с. нужно будет платить 897 рублей.

Отмечается, что увеличенный утилизационный сбор затронет только те автомобили, которые ввозятся в РФ из-за границы, сообщает РИА Новости.

Эксперты заявляют, что пока еще рано опасаться таких мер. Дело в том, что автопроизводители выступили категорически против повышения акцизного сбора.

Ранее эксперты составили список самых дешевых автомобилей, которые в настоящее время есть в России в продаже. В рейтинг вошли модели, чья максимальная стоимость достигает менее 500 тысяч рублей.