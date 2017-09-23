Российских водителей обяжут носить светоотражающие жилеты

Российским автолюбителям вменят в обязанность надевать светоотражающие жилеты при остановках в ночное время за городской чертой. Об этом 23 сентября журналистам сообщили в пресс-центре МВД России.

Автолюбителей обяжут носить светоотражающие жилеты при остановках за городом в ночное время, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. Соответствующий проект постановления российского правительства уже подготовлен. Согласно новым правилам, если водитель в ночное время останавливается вне населенных пунктов в темное время суток, то он обязан находиться в жилете (куртке) со светоотражающими полосами. Аналогичное требование будет действовать при ограниченной видимости на дороге.