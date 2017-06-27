Разработчики серии представительских автомобилей "Кортеж" приостановили работу по созданию внедорожника. Вместо этого инженеры планируют направить все силы на создание лимузина, седана и минивэна.

Инженеры ФГУП "НАМИ" (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт) приостановили работу над внедорожником из-за нехватки ресурсов, пишут СМИ.

В пресс-центре ФГУП "НАМИ" информацию отказались комментировать.

26 марта ФГУП "НАМИ" заявило об успешном завершении этапа испытаний лимузина.

Понятие "президентский автомобиль" включает по факту целую серию авто: лимузин, внедорожник и микроавтобус, то есть проект полностью закрывает нужды правительственного автопарка.