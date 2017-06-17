С сегодняшнего дня на Волоколамском шоссе открыта выделенная полоса‍

С 17 июня на Волоколамском шоссе на северо-западе Москвы появляется выделенная полоса, которая вводится на время Кубка конфедераций по футболу в Москве, который стартует в субботу в России.

Как сообщается на сайте Центра организации дорожного движения, выделенная полоса будет работать ежедневно. Кроме того, на такой же режим работы переходит и выделенная полоса на Ленинградском шоссе. Также на время Кубка выделенная полоса в районе Тушинского тоннеля будет перенесена из левого пролета в правый.

Напомним, сегодня в 18:00 матчем сборных России и Новой Зеландии на стадионе "Санкт-Петербург" начинается Кубок конфедераций FIFA, генеральная репетиция чемпионата мира по футболу.