РСА: появились мошенники по торговле электронными полисами ОСАГО

Российский союз автострахователей 3 февраля заявил о существовании пиратских сайтов по торговле электронными полисами ОСАГО. Известно, что порядка десяти таких сайтов к настоящему времени уже заблокировано.

Президент РСА Игорь Юргенс сообщил, что мошеннические сайты проверяет полиция и к настоящему времени выявлено порядка десяти таких сайтов. Известно, что несколько автолюбителей уже стали жертвами мошенников, сообщает РИА Новости.

Преступники используют для подделки бренды наиболее известных страховых фирм, они даже создали «зеркало» сайта самого РСА, только воспользоваться им не успели: сайт оперативно заблокировали.

Глава РСА отметил, что электронные полисы ОСАГО становятся все популярнее: сейчас каждая десятая автостраховка ОСАГО продается в интернете. Автомобилистов просят быть бдительнее: проверять действительность страховки на сайте РСА. Там же опубликован и перечень официальных сайтов компаний, продающих электронные полисы.