ОСАГО: ремонт вместо выплаты

Банк России и Минфин подготовили поправки к обязательному страхованию автогражданской ответственности.



Банк России и Министерство финансов согласовали окончательный редакцию изменений в Федеральный закон от 25.04.2002 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Текст законопроекта время прошел публичное обсуждение на интернет-портале проектов нормативных правовых актов. При этом подавляющее число граждан высказалось против принятия проекта – 1846 человек. Теперь поправки будут внесены на рассмотрение вновь избранных депутатов Госдумы. Предполагается, что изменения в ОСАГО вступят в силу с лета следующего года.



Одной из ключевых поправок в ОСАГО является введение приоритета ремонта легковых автомобилей, принадлежащих гражданам, над денежными выплатами. При наступлении страхового случая страховщики будут направлять автовладельцев на станции технического обслуживания автомобилей, с которыми у них заключен договор на осуществление восстановительного ремонта транспортных средств потерпевших. При этом разрабатывать правила ремонта будет Банк России. Предполагается, что в них будут определены требования к станциям технического обслуживания автомобилей с учетом их приближенности к месту жительства автовладельца или месту ДТП, ориентировочные сроки ремонта, ассортимент услуг и др.



В данный момент автовладельцы могут выбирать: получить денежную выплату или отремонтировать поврежденную машину на станции технического обслуживания автомобилей за счет страховой организации. После вступления новых правил, ущерб по ОСАГО будет возмещаться в натуральной форме (ремонтом), а компенсировать его деньгами будет возможно в случае полной гибели транспортного средства, а также если стоимость восстановительного ремонта поврежденного автомобиля превышает максимальный размер страховой выплаты по полису ОСАГО, и потерпевший не согласен произвести доплату за ремонт станции технического обслуживания либо невозможности организации страховой компанией возмещения потерпевшему причиненного вреда в натуре.

продолжение материала на портале "НОВЫЙ ВАРИАНТ" 17.10.16