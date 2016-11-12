Путин пообещал российскому автопрому, что поддержит его

В грядущем году автопроизводители России получат поддержку. Однозначно. Без сомнений. Это пообещал президент России Владимир Путин. Обещание выслушал глава Министерства промышленности и торговли.

Что это будет за поддержка, то есть в каких формах и объемах, пока туманно, но она точно будет, - передает слова Путина рязанский портал rzn.info.

Обещание Путин адресовал главе Минпромторга Денису Мантурову. Владимир Путин отметил, что господдержка автопрому была оказана и в 2016 году (бюджет выделил 65 миллионов рублей автопрому), в противном случае отечественный авторынок обвалился бы процентов на 40.

Российский глава также пообещал, что в стране продолжится программа по утилизации авто, которая должна стать самостоятельной отраслью производства.