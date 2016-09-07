LADA Vesta «мечтает» о заграничной жизни и хочет уже в 2016-м году прибыть на германский рынок, который она надеется покорить в своей новой комплектации: привлекательный внешний вид и скромная цена.

Специалисты отмечают, что «Лада» в техническом отношении очень сильно подтянулась и заметно выигрывает от сотрудничества с Renault, передает inosmi.ru. Но неубедительно выглядят новинки с устаревшим дизайном, - это и предполагают исправить отечественные автопроизводители. В конце 2016-го года в Германии обещают презентовать обновленную LADA Vesta: длина 4,41 метра, колесная база в 2,63 метра, багажник на 480 литров, - отличные показатели для любителей недорогих компактных седанов. Кстати, о цене: в базовой комплектации машина будет стоить меньше 10 тысяч евро.