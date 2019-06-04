Генерал-полковник рассказал о шагах США после выхода из ДРСМД
4 июня 2019, 17:47 [ «Аргументы Недели» ]
Генерал-полковник в отставке Виктор Есин предположил, где именно Соединённые Штаты захотят разместить ракетные комплексы после выхода из договора ДРСМД. По его словам, основной целью США является укрепление военного потенциала в Азии.
Есин отметил, что в первую очередь Америка будет стремиться разместить ракетные комплексы вблизи границ Китая – своего главного геополитического противника, передаёт РИА Новости.
«Следует иметь в виду, что наращивание Соединенными Штатами своего ракетного потенциала будет осуществлено не только в Юго-Восточной Азии, а и в Северо-Восточной Азии. Вместе с тем, при определенной ситуации нельзя исключать и развертывание Соединенными Штатами наземных ракетных систем средней и меньшей дальности в Европе», - считает он.