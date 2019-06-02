Business Insider: F-35 является худшим образцом вооружения США

Американский интернет-портал Business Insider назвал военный стелс-истребитель F-35 худшим из образцов всего разрабатываемого для армии Соединенных штатов Америки вооружения.

В первую очередь - из-за его дороговизны и проблем с надежностью. Кроме того, в ходе реализации программы F-35 проявлялись многочисленные технические и производственные проблемы самолета, указывает издание.

В целом, отмечает BI, "вооруженные силы США вместе со своими партнерами создают одни из лучших видов вооружений в мире, но программы, в рамках которых они производятся, редко проходят так, как планировалось".

Список худших пополнили также эсминцы класса Zumwalt, авианосцы класса Ford и корабли прибрежной зоны Littoral Combat Ship. Уточняется, что все они имеют ряд технических, а также производственных недостатков.