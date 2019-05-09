Южная Корея: КНДР запустила неопознанные снаряды

КНДР осуществила запуск неустановленных реактивных снарядов в восточном направлении. Об этом в четверг сообщили в Комитете начальников штабов Вооруженных сил Республики Корея.

Отмечается, что речь идет о, как минимум, одном пуске, произведенном на западе КНДР. Неопознанный снаряд был запущен из провинции Пхенан-Пукто в 16:30 по местному времени (10:30 по московскому).

Военные анализируют данные, чтобы установить тип снаряда. В районе Синори расположена военная база, на которой размещаются баллистические ракеты малой или средней дальности "Скад" и "Нодон".