Опубликованы секретные документы об освобождении Севастополя

Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы об освобождении Севастополя от гитлеровцев в 1944 году: оперативные сводки и журнал боевых действий войск Приморской армии.

В ведомстве отметили, что рассекречивание документов приурочено к 75-й годовщине освобождения Севастополя. Отныне любой желающий сможет узнать, как бойцы 32-й Гвардейской стрелковой дивизии изгнали фашистов из города.

Можно ознакомиться со схемой оборонительных сооружений Вермахта и редкими фотографиями, прочесть справки и статьи о боях за город. Минобороны впервые публикует снимки улиц Севастополя, которые помогут оценить масштаб разрушений.

Севастополь находился под контролем противника почти два года. И за это время город был полностью разрушен. Сохранилось всего семь зданий с крышами, а от довоенного населения в 112 тысяч человек осталось чуть более 2 тысяч.