Стотысячетонный блеф: немецкий журналист отозвался об американском авианосце
7 мая 2019, 09:58 [ «Аргументы Недели» ]
Немецкий журналист Лоренц Хемикер засомневался в том, что Соединённые Штаты действительно отправят свой авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Ирана.
По мнению Хемикера, нельзя с точностью быть уверенным, что авианосец США действительно достигнет берегов Ирана. Журналист напомнил, что ранее уже бывали случаи, когда американцы «не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа». Также немец отметил, что нахождение авианосцев США возле берегов Ирана «не исключение, а правило», передаёт РИА Новости.
В Тегеране ставят под сомнение, что Вашингтон захочет испытать возможности Иранских военных.