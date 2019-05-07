Стотысячетонный блеф: немецкий журналист отозвался об американском авианосце

Немецкий журналист Лоренц Хемикер засомневался в том, что Соединённые Штаты действительно отправят свой авианосец «Авраам Линкольн» к берегам Ирана.

По мнению Хемикера, нельзя с точностью быть уверенным, что авианосец США действительно достигнет берегов Ирана. Журналист напомнил, что ранее уже бывали случаи, когда американцы «не переходили к делу после слов, сказанных правительством Трампа». Также немец отметил, что нахождение авианосцев США возле берегов Ирана «не исключение, а правило», передаёт РИА Новости.

В Тегеране ставят под сомнение, что Вашингтон захочет испытать возможности Иранских военных.