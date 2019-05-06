Порошенко заменил командующего военной операцией в Донбассе

Новым командующим силовой операцией в Донбассе назначен генерал Александр Сырский. Об этом в понедельник сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область. В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

"Было принято решение о проведении ротации руководства операции объединенных сил. Поэтому я принял решение принять предложение от Минобороны", - пояснил действующий глава Незалежной.

Таким образом, отставка командующего так называемой "Операцией объединенных сил" (ООС) в Донбассе Сергея Наева является, фактически, "плановой". Недавнее его заявление, возможно, ускорило процесс.