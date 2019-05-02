В ДНР отреагировали на заявление Киева о захвате территорий Донбасса

На заявление командующего операцией объединенных сил Украины Сергея Наева о взятии под контроль Киева территорий в Донбассе ответили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики. Киев подсчитал площадь захваченных территорий в Донбассе

"Подобные заявления - не что иное, как очередная пиар-акция Наева в попытке поднять собственный имидж, на сей раз приуроченная к годовщине смены формата АТО на ООС", - сказали в Управлении, передает РИА Новости.

Там также отметили, что позиции, которые в настоящее время занимают силы Донбасса, уверенно ими удерживаются. А подобная информация, распространяемая украинской стороной не соответствует действительности.

Напомним, как сообщали "Аргументы недели", ранее генерал-лейтенант Сергей Наев объявил о площади захваченных Киевом территорий Донбасса. Его слова опубликовал в социальной сети Faсebook пресс-центр штаба ООС.