Киев подсчитал площадь захваченных территорий в Донбассе

Командующий операцией объединенных сил в Донбассе генерал-лейтенант Сергей Наев объявил о площади захваченных Киевом территорий. Его слова опубликовал в Faсebook пресс-центр штаба ООС.

"Не нарушая минских договоренностей, ООС удалось улучшить тактическое положение. Результатом этого стало возвращение территории около 24 кв. км, в том числе трех населенных пунктов", - сообщил он.

По его словам, это стало возможным благодаря "тщательно спланированным мероприятиям и решительным действиям". Отметим, в заявлении командующего речь идет о территориях, отвоеванных Киевом за год.

Кроме того, Наев утверждает, что силовики изъяли сотни единиц оружия, более 250 килограммов взрывчатки, и свыше 300 тысяч боеприпасов и материальных ценностей на сумму около 274 миллионов гривен.