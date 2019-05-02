В Минобороны опровергли информацию о гибели российских военных в Сирии

В Министерстве обороны РФ опровергли информацию о гибели четырёх российских военных в результате обстрела боевиков в сирийской провинции Хама. По данным ведомства, сообщение о военных "очередная фальшивка".

"За последнее время на территории Сирийской Арабской Республики не погиб ни один российский военнослужащий. Все представители Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирии, живы и здоровы", - передаёт сообщение Минобороны РИА Новости.

В ведомстве добавили, что в СМИ иногда просачивается недостоверная информация, которую распространяют боевики террористических организаций в социальных сетях.

Ранее подобное сообщение было опубликовано в конце марта.