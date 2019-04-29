В Польше станет больше военных из США

Польский министр национальной обороны Мариуш Блащак рассказал, что Польша и Соединённые Штаты договорились об увеличении количества военных из США на территории республики.

«Сейчас мы договариваемся о деталях. Мы находимся на хорошей дороге, чтобы еще в этом году закончить переговоры успехом», - сообщил Блащак.

На данный момент в Польше базируются около 4,5 тысяч американских солдат. За последние несколько месяцев страна всё чаще заявляет об опасности, которую для неё представляет Россия. Из-за этого Польша даже увеличила число собственных военнослужащих, а также позволила разместить на своей территории боевую батальонную группу НАТО и бронетанковую бригаду США, передаёт РИА Новости.