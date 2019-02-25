На Украине задержан экс-глава Генштаба

Генпрокуратура Украины подтвердила факт задержания бывшего начальника Генерального штаба Вооруженных сил Владимира Заманы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

Отмечается, что задержанному генерал-полковнику, возглавлявшему Генеральный штаб ВСУ в период правления Виктора Януковича (начиная с 2012 года), вручено подозрение в государственной измене.

О сути предъявленных обвинений пока ничего не известно. Замана покинул пост главы Генштаба в 2014 году. После был назначен уполномоченным Верховной рады по контролю за деятельностью Минобороны.