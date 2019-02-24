МИД Швеции вызвал посла РФ из-за маневров Су-27
24 февраля 2019, 18:15 [ «Аргументы Недели» ]
Посол Российской Федерации в Швеции Виктор Татаринцев вызван в Министерство иностранных дел этой страны в связи с инцидентом, который произошел в начале этой недели над Балтийским морем.
"МИД воспринимает эту ситуацию очень серьезно. Российский самолет действовал неуместно и непрофессионально, образом, угрожающим безопасности", - заявила официальный представитель МИД Швеции Диана Кудхаиб.
По утверждениям Министерства обороны Швеции, в начале этой недели российский истребитель Су-27 сблизился над морем на опасное расстояние в 20 метров со шведским самолетом радиотехнической разведки.
В итоге теперь российского посла ждут в шведском внешнеполитическом ведомстве. В понедельник, 25 февраля, он будет принят главой отдела Министерства иностранных дел по безопасности полетов в Европе.