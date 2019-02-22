Путин поздравил военных и ветеранов ВС РФ с Днем защитника Отечества

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил военнослужащих, гражданский персонал, ветеранов Вооруженных сил с Днем защитника Отечества и поблагодарил за ратный труд.

«Сердечно поздравляю с Днем защитника Отечества! 23 февраля по всей нашей огромной стране уже много десятилетий отмечается как поистине всенародный праздник. Такое уважение общества к ратному труду основано на искренней благодарности за надежную защиту», - сказал Владимир Путин перед началом праздничного концерта в Кремле.

Россия гордится своими воинами, которые верны славным традициям армии и флота, традициям доблести и отваги, которые достойно, на совесть служат своей стране, отметил российский президент. Владимир Путин поблагодарил военнослужащих за достойное исполнение своего воинского долга. «Как Верховный главнокомандующий я всегда уверен в вас, товарищи офицеры», - приводит его слова РИА Новости.