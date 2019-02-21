Путин подписал указ о призыве на военные сборы граждан запаса

Россияне, пребывающие в запасе, в 2019 году будут призваны на военные сборы. Соответствующий указ, подписанный президентом России, опубликован на официальном портале правовой информации.

Указ касается граждан, пребывающих в запасе в Вооруженных Силах РФ, войсках Национальной гвардии РФ, органах государственной охраны и органах Федеральной службы безопасности.

Срок прохождения службы - до двух месяцев. Окончательные сроки предписывается определить органам региональных властей по согласованию с Министерством обороны Российской Федерации.

Указ подписан 21 февраля и вступил в силу со дня опубликования. Правительству и органам исполнительной власти субъектов РФ поручено обеспечить выполнение всех необходимых мероприятий.