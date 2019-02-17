Россия поставит в ОАЭ "Корнеты" и "Панцири"
17 февраля 2019, 20:17 [ «Аргументы Недели» ]
Вооруженные силы ОАЭ заявили о закупках противотанковых ракетных комплексов семейства "Корнет-Э" и зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства "Панцирь" российского производства.
О покупке вооружения на сумму 51.8 миллиона долларов сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед аль-Хасани. Об этом в воскресенье, 17 февраля, информирует агентство ТАСС.
"Заключена сделка с российской компанией "КБ Приборостроения" по приобретению комплексов "Корнет-Э" на сумму 146.92 миллиона дирхамов ОАЭ", - рассказал аль-Хасани журналистам.
Комплексы "Корнет-Э" способны поражать танки, бронированные боевые машины с динамической защитой, низколетящие цели, а также разрушать различные фортификационные сооружения.
Панцирь - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования для ближнего прикрытия объектов от всех средств воздушного нападения.