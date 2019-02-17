Вооруженные силы ОАЭ заявили о закупках противотанковых ракетных комплексов семейства "Корнет-Э" и зенитных ракетно-пушечных комплексов семейства "Панцирь" российского производства. Россия представила на выставке в Абу-Даби беспилотник-камикадзе

О покупке вооружения на сумму 51.8 миллиона долларов сообщил бригадный генерал ВС ОАЭ Мохаммед аль-Хасани. Об этом в воскресенье, 17 февраля, информирует агентство ТАСС.

"Заключена сделка с российской компанией "КБ Приборостроения" по приобретению комплексов "Корнет-Э" на сумму 146.92 миллиона дирхамов ОАЭ", - рассказал аль-Хасани журналистам.

Комплексы "Корнет-Э" способны поражать танки, бронированные боевые машины с динамической защитой, низколетящие цели, а также разрушать различные фортификационные сооружения.

Панцирь - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного и морского базирования для ближнего прикрытия объектов от всех средств воздушного нападения.