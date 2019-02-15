В этот день, тридцать лет назад: вывод советских войск из Афганистана

Сегодня отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Тридцать лет назад, 15 февраля 1989 года, завершился вывод советских войск из Афганистана. Минобороны РФ рассекретило уникальные документы по Афганистану

Ограниченный контингент советских войск в составе 40-й армии под командованием генерал-лейтенанта Юрия Тухаринова был введен в Афганистан 25 декабря 1979 года после военного переворота в республике. Тогда этих людей называли воинами-интернационалистами.

Советские войска пробыли в Афганистане более десяти лет. Моджахеды оказывали упорное сопротивление, вели войну партизанскими методами, пользовались помощью местного населения и американских военных. Лишь в апреле 1988 года был установлен курс на национальное примирение, что позволило советским войскам покинуть Афганистан.

Вывод ограниченного контингента советских войск с территории республики Афганистан был завершен 15 февраля 1989 года. Генерал Борис Громов последним пересек мост через реку Термез, разделяющую два государства, и доложил руководству о выполнении задачи.

С афганской войны не вернулось более 14 тысяч советских солдат и офицеров. Многие историки считают этот затяжной военный конфликт самым кровопролитным после Великой Отечественной войны.