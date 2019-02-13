Индия заказала у РФ истребители МиГ-29
13 февраля 2019, 17:11 [ «Аргументы Недели» ]
Индийская сторона прислала в Россию заявку на покупку истребителей МиГ-29 в количестве 21 единицы. Об этом сообщил РИА Новости источник в системе военно-технического сотрудничества.
Как уточнил собеседник агентства, запрос Индии может быть обусловлен нехваткой самолетов этого класса на фоне возможных проблем с поставками французских истребителей Rafale и их дороговизной.
Стороны уже обсудили условия поставки самолетов в январе. Общая сумма поставок составит 846.6 млн долларов, включая вооружение и обучение персонала и пилотов, сообщают собеседники газеты.