"Русские Витязи" продемонстрировали новую фигуру высшего пилотажа?

Летчики пилотажной группы ВКС "Русские Витязи" на истребителях Су-30 СМ отработали фигуры высшего пилотажа на подмосковной авиабазе в Кубинке. Кадры тренировки опубликовал телеканал "Звезда".

Сообщалось, что в ходе полетов "Русские Витязи" поразили зрителей новой фигурой - роспуском после набора высоты. Однако позднее командир группы Андрей Алексеев сообщил, что у нее пока нет новых фигур группового пилотажа.

В Воздушно-космических силах России агентству ТАСС заявили, что на тренировке, о которой шла речь, пилотами группы был показан ранее уже демонстрировавшийся "витязями" роспуск, получивший название "Тюльпан".



