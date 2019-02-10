Польша закупает у США реактивные системы залпового огня

Польша потратит 414 миллионов долларов на покупку ракетных установок у Соединенных штатов Америки. Об этом накануне сообщил глава Министерства обороны Польши Мариуш Блащак. Польша предложила США разместить в Европе ракеты с ядерными боеголовками

Переговоры о заключении контракта Варшава и Вашингтон вели несколько лет. Наконец, правительство Польши объявило о приобретении американских систем HIMARS. Документ опубликован на сайте Минобороны страны.

Речь идет о приобретении 20 ракетных пусковых установок дальностью до 300 км. Блащак отметил, что договор с Вашингтоном о поставке дивизиона систем высокой мобильности HIMARS будет подписан в среду, 13 февраля.

Также Польша получит боеприпасы, учебный и логистический пакеты: "Современное оборудование, которое гарантирует эффективность на поле боя", - заявил Блащак в ходе посещения 1-й Варшавской бронетанковой бригады.