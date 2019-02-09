«Комплекс неполноценности»:почему рассказы о шведских истребителях - хвастовство

Эксперт оценил высказывания командующего ВВС Швеции о боевых возможностях новых истребителей Saab Gripen E. По его мнению, такие заявления указывают на наличие у шведских ВВС «комплекса неполноценности».

В Швеции сообщили о создании истребителей, способных "уничтожать" российские Су

Член Общественного совета при Минобороны России Игорь Коротченко считает, что сравнивать шведский Saab Gripen E и российские истребители модели Су по меньшей мере недальновидно.

«Это хвастливое и глупое заявление, хотя бы по той причине, что Gripen относится к классу лёгких истребителей по размерности - условно говоря, МиГ-29 и МиГ-35. А, скажем, Су-30СМ и Су-35 - тяжелые истребители. В реальном воздушном бою важны тактико-технические показатели самолета и профессиональное мастерство пилота», - передаёт РИА Новости его слова.