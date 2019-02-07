Россия предложила Штатам уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД

Министерство обороны Российской Федерации предложило Соединенным штатам уничтожить нарушающее ДРСМД оружие. Об этом заявил официальный представитель ведомства генерал-майор Игорь Конашенков.

"Министерство обороны предлагает американской стороне в период до прекращения срока действия Договора РСМД принять необходимые меры по возвращению к неукоснительному соблюдению Договора", - сказал Конашенков.

США предлагается уничтожить наземные установки Mk-41, ракеты-мишени и беспилотники, нарушающие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Для вручения ноты вызван военный атташе США.

Кроме того, в заявлении российской стороны подчеркивается, что обвинения Вашингтона в невыполнении Москвой положений данного договора не соответствуют действительности и по-прежнему остаются бездоказательными.

Ранее Минобороны РФ ознакомилось с содержанием ноты Госдепартамента США о приостановлении участия американской стороны в Договоре о ликвидации ракет средней меньшей дальности и начале процедуры выхода из него.