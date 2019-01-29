«Смертоносное оружие»: National Interest оценил российский «Охотник»

Россия разрабатывает новый малозаметный реактивный беспилотник, и у этого проекта есть все шансы оказаться удачным. Так оценило издание National Interest российский дрон "Охотник-Б". Опубликованы фото тяжелого невидимого беспилотника "Охотник"

Как отмечает издание, РФ разрабатывает сразу нескольких проектов, которые связаны с ударными беспилотными летательными аппаратами. "Охотнику-Б" сулят стать самым тяжелым и быстрым дроном на вооружении ВКС России.

Однако его вес и скорость говорят о том, что России предстоит проработать множество аэродинамических, электронных и высокотехнологичных вопросов, считает эксперт по российскому вооружению Сэмюэль Бендетт.

Напомним, первые размытые изображения дрона появились в январе. На фотографиях изображен трактор, буксирующий, примерно 50-футовый (по оценкам издания) беспилотный летательный аппарат на аэродроме в Новосибирске.

Как уже сообщали "Аргументы Недели", новейший малозаметный реактивный беспилотник "Охотник-Б", построенный по схеме "летающее крыло" и имеющий редуцированный фюзеляж, пройдет первые испытания уже в этом году.

Ранее эксперты США назвали "смертоносной угрозой" модернизированный российский бомбардировщик Ту-22М3, призвав ВМС США в ближайшее время разработать технику и военную доктрину для борьбы с новым российским вооружением.